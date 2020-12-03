疫後不一樣！內地民眾轉買「中國製」

外國傳媒報道，疫情大流行使「中國製造」在中國民眾心中漸漸消去貶義。從嬰兒食品、瓶裝水、運動服飾到護膚霜，跨國品牌正面對中國品牌帶來的成長壓力。

以完美日記為例，其廣告強調其製造商與Dior、Lancôme、Armani相同，據Euromonitor International數據顯示，萊雅媚比琳化妝品系列的中國市佔從2010年超過20%降至去年的9.1%，皮膚護理和乳液市佔亦下滑。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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