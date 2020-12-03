疫後不一樣！內地民眾轉買「中國製」
2020年12月03日 14:33
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
外國傳媒報道，疫情大流行使「中國製造」在中國民眾心中漸漸消去貶義。從嬰兒食品、瓶裝水、運動服飾到護膚霜，跨國品牌正面對中國品牌帶來的成長壓力。
美國品牌研究機構世界品牌實驗室指出，過去4年中國500個頂級品牌的總價值翻倍到約3.8萬億美元。安踏體育(02020)在2018年超越Nike成為中國第2大體育品牌，僅次於Adidas，今年股價漲逾50%；威脅萊雅、雅詩蘭黛的化妝品牌「完美日記」，母公司逸仙電子商務11月在美上市以來已漲75%；中國最大瓶裝水品牌農夫山泉(09633)今年也漲1倍以上。
以完美日記為例，其廣告強調其製造商與Dior、Lancôme、Armani相同，據Euromonitor International數據顯示，萊雅媚比琳化妝品系列的中國市佔從2010年超過20%降至去年的9.1%，皮膚護理和乳液市佔亦下滑。
中國品牌針對本地口味的反應更迅速，例如蒙牛乳業(02319)除基本的牛奶和優酪乳產品線外，還加快鳳梨味芝士、魷魚零食等創新產品銷售。蒙牛總裁盧敏放11月表示，外國品牌在30年前剛進入中國時非常有創新性，但現在進展速度輸給本地品牌。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020