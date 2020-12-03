長沙灣弦雅首推平均呎價逾1.96萬　入場費約385萬起

佳兆業海外客戶及營銷部助理總經理王倩表示，首批單位中，開放式及一房戶分別有19及11伙，實用面積介乎212至294方呎，其中呎價及售價最低單位為5樓E室，實用面積214方呎。

她形容，首批單位以「震撼價」推出，疫情期間開價有折讓，日後加推具提價空間。展銷廳及示範單位將於明(4日)下午6時正式對外開放，銷售安排將會在短期內公布，預計最快下周推售。

資料顯示，同區對上一個推售新盤，於今年9月推出50伙，折實平均呎價20,201元。

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