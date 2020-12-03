星展香港：中美角力料緩減　人民幣漸趨平穩

星展銀行(香港)首席經濟師Taimur Baig指，拜登當選美國總統後，中美角力料將持續，雖然關稅未必迅速回調，惟貿易戰及移民政策等壓力將有所紓緩。他預計，中國今年國內生產總值(GDP)增速為2%，明年則反彈至增7%。香港方面，今年GDP料跌7%，明年則增長4%。

人民幣方面，該行高級外匯策略師Philip Wee認為，人民幣自今年5月底升值逾9%後，明年表現將漸趨平穩，預計拜登政府下中美雙邊關係的動盪及不可預測因素將有所減少，人民幣今年底或達6.6水平，明年首季則見6.7。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020