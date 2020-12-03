調查：香港父母最希望支持子女升學進修　仲有呢幾樣...

富衛香港早前進行的《新世代父母如何為下一代籌謀》調查發現，不少父母為求成就子女未來，不惜在家庭生活範疇上作出讓步，令整個家庭財政健康出現失衡現象。香港家庭富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，深明父母在策劃家庭財務方面的挑戰，因此在「盈聚未來壽險計劃」加入新特色，以增強儲蓄保障產品的效益及彈性，協助父母管理留給下一代的儲備、為財富增值，讓家長建立健康的家庭財政。

余栢堅亦表示，「盈聚未來壽險計劃」的回報率介乎股票及銀行儲蓄之間，相對股票，該保險的回報較穩定，又比銀行儲蓄的回報更高。另外，以年度化保費計算，今年截至11月底，該保險的保費收入按年增加三成。

調查發現，香港父母最希望支持子女的首四項人生事項分別為升學進修(65%)、置業(56%)、發展事業(42%)及結婚(42%)，而澳門與廣東省父母亦有相近選擇，而且逾一半香港家長(57%)願意將高達四成家庭收入為子女未來儲備，情況與廣東省父母相若。為了子女的將來，香港父母寧願降低生活質素。在需要大筆資金周轉的情況下，較多香港(54%)及澳門父母寧願犧牲日常生活質素，較少會選擇縮減預留給下一代的財政儲備。

調查又指，銀行儲蓄不僅是香港父母的主要理財工具，佔66%，亦是澳門及廣東省父母的主要選擇，而只有一半香港父母知道儲蓄壽險可用作長期儲蓄並可於有需要時提取部分現金作應急之用；僅三成父母知悉保險其實可作為抗衡通脹及財富增值的工具，認識儲蓄壽險具備上述功能的澳門及廣東省父母亦偏少。縱使九成來自三地的父母均認同保單保障能夠一直滾存至無限代是重要功能，但只有約一半受訪者了解儲蓄壽險可用作財富傳承之用。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020