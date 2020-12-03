新冠肺炎：立橋人壽保險向的士司機送贈現金保障

立橋人壽保險宣布，免費送贈新冠肺炎現金保障予全港的士司機，若他們於香港不幸確診患上新冠肺炎，該公司將為已登記保障的的士司機於治療期間提供現金津貼，可高達1.2萬港元，以減輕他們的財務憂慮。

立橋人壽行政總裁李滿能稱，近日疫情反彈，確診數字直線上升，的士司機在疫情期間冒着高感染風險為本港市民服務，每日接觸人數較多，若不幸患上新冠肺炎，可能會擔心不能工作及影響收入，故推出免費「同行抗疫新冠肺炎現金保障」予的士司機抗疫。

由12月7日起，所有持有有效的士司機證的的士司機從業員可免費登記，若不幸確診，於治療期間將可每日獲600元現金津貼，最多長達20天，最多可獲1.2萬元。

此項保障不設限額，保障期由成功登記日起至2021年3月31日。

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