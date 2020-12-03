歐股早市個別發展　倫交所回吐0.3%

歐股個別發展，其中英股報6,474點，升0.17%；德股報13,293點，跌0.15%；法股報5,574點，跌0.16%。

消息指，歐盟有望在明年1月作出決定，批准倫敦證券交易所集團以270億美元收購Refinitiv的交易，該所周四回吐0.30%。

英國超市集團Sainsbury's跟隨同業Tesco和Morrison，決定放棄營業稅減免，它將在本年度支付4.1億英鎊的稅款，Sainsbury股價升2.81%

法國電信公司Orange表示，在贏得一個長期的稅務糾紛後，將部分資金用作派息及收購尚未持有的Orange Belgium股份，Orange股價跌1.96%。

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