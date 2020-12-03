【市後重點睇】美匯逾兩年最弱 金價重越1840美元
2020年12月03日 16:10
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美匯指數失守91關，逾兩年最弱；港匯反覆處7.7515；離岸人民幣(CNH)見6.5492；美元兌日圓報104.31；歐元企1.2122；英鎊升上1.3397。金價報1,840美元。布油報48.3美元；紐油處45.29美元。道指期貨跌6點。
●市後關注點
-18:00 歐元區10月零售銷售
-21:30 美國上周新申領失業救濟人數
-23:00 美國11月ISM服務業指數
●恒生指數全日升195點或0.74%，報26,728點；國企指數轉升12點或0.12%，報10,586點；恒生科技指數升91點或1.17%，報7,940點。主板成交1,354億元。騰訊及滙豐控股雙雙揚升逾2%。https://bit.ly/36Ar0zQ
●A股快報：滬綜指收跌7點，軍工及資源股受壓。https://bit.ly/3oguBcb
●新冠肺炎：
-美國機艙服務員協會指行業危機前所未有。
-應對疫情，日本企業「共享」員工。
●巴菲特旗下香港公司TTI否認與中國解放軍有關。
●倫敦證交所收購Refinitiv計劃，傳歐盟將批准。
●美國風險投資融資額已超去年，達1396億美元。
●日本最大券商野村擬「疫」市增兵，加強亞洲市場。
●南韓11月傳貰房貸年增金額創新高，突破20萬億韓圜。
●大摩警告美股超買有回調風險，修正將為買入時機。
●傳京東順豐等擬競購中國物流業務，料涉額逾7.8億元。
●【狂吸金】中企今年海外發股籌6669億，超2018及2019年總和。
●多家銀行重啟裁員，百業之母年內狂炒8.5萬人。
●中國經濟：
-德銀料明年實際GDP增長9.5%，受惠消費推動。
-中國11月財新服務業PMI報57.8。
-星展香港料GDP增速彈至7%，減息機會微。
-星展香港：中美角力料緩減，人民幣漸趨平穩。
-標普：內地地方非金融國企累計債務佔GDP比率約60%。
-IDC料今年內地新能源汽車銷量116萬輛。
-企業債務違約成潮，中國15萬億美元債市在危？
-外媒專欄作家：中企違約潮恐演變成系統性風險。
●李澤楷夥PayPal聯合創辦人覓東南亞新經濟企業併購商機。
●長沙灣弦雅首推平均呎價逾1.96萬，入場費約385萬起。
●調查：香港父母最希望支持子女升學進修，仲有呢幾樣... https://bit.ly/36wGVPm
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