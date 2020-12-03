新股專輯：藍月亮周五起招股　入場費6646元

藍月亮是次發行7.471265億股新股，集資最多約98.32億元，所得約35.6%將為公司業務擴充提供資金；約52.4%或 4,453將用於提高公司的品牌知名度；約10%將用作公司的營運資金及其他一般公司用途；約2%將用於增強公司的研發實力。

另外，引入中銀香港資產管理、大眾(香港)國際、富敦基金、益添投資、Poly Platinum Enterprises Limited 及 Veritas Asset Management LLP等6名基礎投資者，合共認購約18.21元等值股份。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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