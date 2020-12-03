新股專輯：藍月亮周五起招股 入場費6646元
2020年12月03日 16:10
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焦點新股中國洗衣液品牌藍月亮(06993)終於出場！周五起至下周三(4至9日)招股，每股招股價介乎10.2至13.16港元，每手500股，入場費6,646.31元，預期12月16日首掛。
藍月亮是次發行7.471265億股新股，集資最多約98.32億元，所得約35.6%將為公司業務擴充提供資金；約52.4%或 4,453將用於提高公司的品牌知名度；約10%將用作公司的營運資金及其他一般公司用途；約2%將用於增強公司的研發實力。
另外，引入中銀香港資產管理、大眾(香港)國際、富敦基金、益添投資、Poly Platinum Enterprises Limited 及 Veritas Asset Management LLP等6名基礎投資者，合共認購約18.21元等值股份。
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