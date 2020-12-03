新盤動向：瓏珀山料下月開售　最快月內開放示範單位

新地代理總經理胡致遠稱，項目樓書及示範單位若完成，最快本月會派發及開放。該盤標準單位實用面積介乎約920至約1,500方呎，間隔三至四房，主力針對換樓客。

他又透露，樓盤位處沙田半山，景觀開揚，而且鄰近港鐵站，由項目步行至沙田圍站只需約9分鐘，交通亦便利。管理公司日後將提供7人轎車來往第一城站。而公司最近推售元朗Grand YOHO第2期及西南九龍匯璽III，為分隔人流，每次均限量推售。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020