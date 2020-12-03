新盤動向：瓏珀山料下月開售 最快月內開放示範單位
2020年12月03日 16:25
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雷霆（左）及胡致遠
個別發展商率先部署明年推盤大計。新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，旗下沙田瓏珀山準備已進入最後階段，預計下月可開售。他指出，今年一手市況受疫情影響，交投量按年下跌兩成多，料明年樓市售價及成交量均大機會錄得升幅。
新地代理總經理胡致遠稱，項目樓書及示範單位若完成，最快本月會派發及開放。該盤標準單位實用面積介乎約920至約1,500方呎，間隔三至四房，主力針對換樓客。
他又透露，樓盤位處沙田半山，景觀開揚，而且鄰近港鐵站，由項目步行至沙田圍站只需約9分鐘，交通亦便利。管理公司日後將提供7人轎車來往第一城站。而公司最近推售元朗Grand YOHO第2期及西南九龍匯璽III，為分隔人流，每次均限量推售。
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