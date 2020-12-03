拜登上任會如何？2021年經濟形勢佳　惟救市選擇少

外國傳媒報道，與2009年金融海嘯相比，美國候任總統拜登面臨的經濟形勢雖然較佳，但政策上的選擇卻較少。

目前財政政策選擇有限，還要倚賴國會支持。被拜登提名擔任財政部長的聯儲局前主席耶倫說：「疫情和經濟衰退導致慘重損失，迅速推出相關措施相當關鍵，無所作為將產生更大的傷害。」

惟目前救市招數欠奉！現在美國利率趨近於零，長期利率低於1厘；而2008和2009年間，利率仍在3厘上下，給予聯儲局透過大規模收購債券，達到降息效果的空間。

此外，拜登還面臨一大難題，財長姆紐欽近日表示，將在今年底縮減各項紓困案提供的市場支持計劃，並要求聯儲局退回4,300億美元還未運用的資金。同時也將加速推動房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)的私有化。如此一來，將弱化提供樓市的貸款保證，讓拜登更綁手綁腳。

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