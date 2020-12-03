【產經直播】港股再升動力夠唔夠？
2020年12月03日 16:34
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港股周四(3日)高開90點，重上10天線，最多升249點，報26,781點，收市報26,728點，仍升195點，美匯走弱下，港股有冇力再升？
龍頭科網股回穩，配股後急挫嘅小米(01810)，股價反彈抽升，最高升逾4%，冇貨仲好唔好追入坐順風車？ATMXJ等科網股價係咪進入調整階段？吼邊隻最值博？
內銀股逆市回吐，四大內銀股價紛紛受挫，隨着疫苗陸續傳出好消息，市場預期經濟復甦，內銀股係咪可以趁低吸納？
美國眾議院表決通過《外國公司問責法》，法案或阻止部分中資企業在美國交易所掛牌上市。市場憧憬中概股可能回流香港上市，帶動港交所(00388)股價做好，現價吸納做中長線部署得唔得？
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