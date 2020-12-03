恒大11月物業合約銷售按年增24%
2020年12月03日 16:34
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中國恒大集團(03333)公布，2020年11月集團物業實現合約銷售金額460.7億元人民幣(下同)，較去年同期增長約24.3%；合約銷售面積為509.0萬平方米，較去年同期增長約31.7%。
2020年1至11月，集團物業累計合約銷售金額6,786.6億元，較去年同期增長約16.9%；累計合約銷售面積7,575.4萬平方米，較去年同期增長約34.5%。
截至2020年11月底，集團已超額完成6,500億元的年度合約銷售目標，完成率為104.4%。
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