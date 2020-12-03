壹傳媒於公告表示，獲悉於12月2日黎智英、周達權及黃偉強分別被控違反香港法例第210章盜竊罪條例第16A條的欺詐罪。公司進一步了解，該指控是有關(其中包括)違反與香港科技園公司就該公司位於將軍澳工業邨駿盈街8號的營業場所的租賃條款，導致蘋果日報印刷有限公司及/或力高顧問有限公司獲得利益。根據目前掌握的信息，於今日上午的提訊後，黎智英已被還押，以待於明年4月16日舉行的下一次聆訊。周達權和黃偉強則獲准保釋。

黎智英與多名高層涉欺詐的案件，與位於將軍澳的壹傳媒大樓有關。警方早於今年6月曾以有人涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款為由，到黎位於灣仔「力高顧問有限公司」的辦公室調查，據悉，該公司為黎智英次子黎耀恩經營多間食肆及公司提供「公司秘書」服務，包括曾以二手檸檬茶奉客的四季常餐。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020