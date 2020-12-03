越秀地產11月合同銷售按年升42%
2020年12月03日 17:22
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越秀地產(00123)公布，2020年11月，公司實現合同銷售(連同合營公司項目的合同銷售)金額約為110.74億元人民幣(下同)，按年上升約42%，實現合同銷售面積約為41.53萬平方米，按年上升約16%。
2020年1至11月，公司累計合同銷售(連同合營公司項目的合同銷售)金額約844.16億元，按年上升約40%，累計合同銷售面積約335.12萬平方米，按年上升約20%。累計合同銷售金額約佔2020年合同銷售目標802億元的105%。
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