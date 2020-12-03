人行發布系統重要性銀行評估辦法　擬提附加監管要求

為建立系統重要性銀行評估與識別機制，中國人民銀行、中國銀保監會聯合發布系統重要性銀行評估辦法，有關部門負責人指，綜合評估參與銀行的系統重要性後，最終名單經國務院金融穩定發展委員會確定後，由人行及中銀保監會聯合發布。今次評估辦法發布後，人行將會同中銀保監制訂系統重要性銀行附加監管要求。

負責人指出，2008年國際金融危機表明，系統重要性金融機構規模大、複雜程度高，與其他金融機構關聯度強，一旦出現問題，可能對金融體系產生較強的傳染性，對宏觀經濟運行也可能產生較大的衝擊。因此，國際金融危機以來，強化對系統重要性金融機構的監管、防範「大而不能倒」問題成為全球範圍內金融監管改革的重要內容。

未來計劃附加的監管要求，擬從附加資本、槓桿率、大額風險暴露、公司治理、恢復處置計劃、信息披露和數據報送等方面，對系統重要性銀行提出監管要求，還將建立早期糾正機制，推動系統重要性銀行降低複雜性、系統性風險，建立健全資本內在約束機制，提升銀行抵禦風險及吸收損失的能力，提高自救能力，防範「大而不能倒」風險。

在制訂和實施附加監管要求時，人行、中銀保監將充分考慮宏觀經濟形勢、銀行資本補充需求和服務實體經濟等因素，合理安排推出時機。針對不同組別及類型的系統重要性銀行，據經營特點、系統性風險表現而分類施策，匹配差異化的附加監管實施方案，設置合理的過渡期安排，確保政策影響中性，穩妥有序實施。

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