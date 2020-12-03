舖位基金2000萬元購荃灣舖位
2020年12月03日 17:53
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基金趁撤辣後再掃舗，盛滙商舖基金創辦人李根興透露，該公司剛以2,000萬元買入荃灣沙咀道120至130號光明大廈地下1號舖。舖位原先叫價3,200萬元，近日突然減價，最後獲減1,200萬元購入。該舖建築面積約1,100方呎，新租客為食肆，月租金約7.3萬元，租金回報率約4.4%。原業主2009年10月以1,280萬元買入該舖。
李氏指出，落實撤辣後，不少業主馬上反價或封盤，但由於肺炎第四波疫情又創高峰，業主馬上沒有之前心雄。預期2021年商舖成交量有約2,000宗，較今年上升五成至一倍，並重申明年底前舖會上升達20%。
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