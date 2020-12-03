【全球攬炒】西班牙通縮響警　歐元區恐「日式衰退」

外國傳媒報道，歐元區開始擔心物價跌勢，恐會出現「通縮陷阱」，繼而影響工資，最終使整體經濟下滑，尤其是西班牙的通脹率最新為「-0.9%」、希臘為「-2%」，有機會是警號的開始！

當今年新冠疫情襲擊西班牙時，原本西班牙旅館同業協會希望能避免價格跌幅超過25%，但事實上，旅館價格暴跌了60%，旅館業悲觀認為，恐怕至少要至2023年才能重回到2019年的價格水平。

西班牙銀行首席經濟學家Oscar Arce近期表示，看到歐元區商品停止上揚、跌價比例增加，顯示物價下跌的「通縮」正存在風險。

西班牙國際經濟研究中心經濟學家Jordi Gali懷疑消費者在疫情期間謹慎消費，可能已對物價產生深遠的影響。他表示，目前西班牙的儲蓄率仍然異常地高，令人擔憂的是可能會陷入這種非常低的通脹水平，如同日本在過去的30年中，通脹大部分時間處於負值，無法拉高經濟增長的「日式通縮」。

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