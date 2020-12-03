財匯局取得首批內地審計工作底稿

財務匯報局取得首批存放於內地的審計工作底稿，以進行與審計失當行為相關的調查，標誌着國家財政部監督評價局與該局合作的重要里程碑。

該局行政總裁Marek Grabowski稱，局方感謝財政部監督評價局在審計底稿事宜上所提供的一切協助和支持。他期待這合作精神可延展至該局全方位的監管職能包括查察、調查及紀律處分。

財務匯報局主席黃天祐說，這顯示了備忘錄有效落實，運作暢順，促進該局與財政部監督評價局的合作，從而延展該局跨境審計監管的職能。雙方已就建立策略關係奠定了堅實基礎。

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