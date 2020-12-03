押注疫苗及經濟刺激　美匯指數失91關創逾兩年低

投資者押注美國將推出更多經濟刺激，及新冠肺炎疫苗將支撐高風險資產，反映美元走勢的美匯指數一度跌穿91水平，低見90.84，創兩年半新低。

儘管美國國會兩黨仍無法就新的疫情救助方案達成一致，但有初步迹象顯示，一項規模為9,080億美元的兩黨提案可能正獲得支持。12月11日是通過1.4萬億美元預算的最後期限，若不能通過，政府將面臨關門風險。

一些華爾街人士警告說，由於聯儲局多年來將利率維持在低位，美元將經歷一個熊市周期。

野村證券的首席策略師Yujiro Goto表示，英國正在開始接種疫苗，而美國估計也會在幾周內接種，歐洲及疫情美國似乎已達到頂點，所有這些都緩解了人們對經濟復甦失去動力的擔憂。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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