正榮地產11月合約銷售額150億人幣
2020年12月03日 18:10
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正榮地產(06158)公布，截至2020年11月30日止月份，集團連同合營公司及聯營公司的累計合約銷售金額約為150.39億元人民幣(下同)，合約銷售建築面積約為92.48萬平方米，截至2020年11月30日止月份的合約平均售價約為每平方米16,300元。
截至2020年11月30日止11個月，集團連同合營公司及聯營公司的累計合約銷售金額約為1,248.12億元，合約銷售建築面積約為7,91.71萬平方米及合約平均售價約為每平方米15,800元。
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