內地餐飲業洗牌加速　進入「2.0時代」

內地媒體報道，新冠疫情改變內地餐飲業生態，加速行業洗牌，世界中餐業聯合會常務副會長邢穎認為，內地餐飲行業的洗牌效應正在加速進行，品牌強大的餐企正迎來巨大機遇。

根據《2020中國餐飲品牌力白皮書》指出，餐飲品牌2.0時代已到來。在餐飲品牌1.0時代，每一家餐廳都像是一個微型的「前店後廠」產業鏈：後廚負責原料加工，前廳負責銷售和服務；進入餐飲品牌2.0時代後，餐飲業後端將會更加標準化，前端將會更加規模化，標準化加規模化的化學反應，將會催生各種新機會。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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