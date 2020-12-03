新地天水圍及恒地粉嶺等4盤 共2213伙申預售
2020年12月03日 18:15
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發展商積極籌備明年大規模推盤。地政總署11月接獲4個住宅新盤入紙申請預售樓花同意書，合共單位2,213伙。當中以新鴻基地產(00016)的天水圍濕地公園路1號第1期項目規模最大，提供1,224個單位。而恒基地產(00012)的粉嶺馬適路8號，將建603個單位，料兩盤均主打中小型單位。
至於遠東發展(00035)位於沙田大埔公路沙田嶺段8388號項目，提供66伙。宏安地產(01243)的青衣寮肚路8號，則設320伙。截至上月底，共有24個住宅項目待批預售，共涉12,755伙，按月升約2.5%。
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