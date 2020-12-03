虛銀Mox更新「入錢」功能　移除4銀行eDDA轉數

Ｍox Bank今日(3日)發電郵通知客戶，周六(5日)起實施「入錢」功能更新，最新支援eDDA銀行清單有渣打銀行(香港)、中信銀行(國際)、建設銀行(亞洲)、星展銀行(香港)、南洋商業銀行等銀行，下周日(6日)將新增眾安銀行。

該行提醒，將停止執行較早前使用滙豐、恒生、中銀、大新銀行設定重複入錢的指示，又指今次更新只影響其中一個轉數至Mox帳戶的途徑。

MOX發言人解釋，由於一些銀行將會對使用此轉錢方法的資金收取費用，包括一項收費百分比會隨轉帳金額遞增的費用，該行因而更新了支援「入錢」功能的銀行清單，以繼續為客戶提供這項及其他免費、便利的轉錢服務。至於預期業界會否跟隨加入剔除行列，發言人指不作猜測。

對於MOX做法會否引發同業跟隨，天星銀行發言人表示，該行與傳統銀行仍在商討階段，主張傳統銀行與虛擬銀行達成協議豁免收取eDDA手續費，從而有效降低社會成本，為客戶帶來更方便的銀行服務。

滙豐銀行早前擬改用分層定額收費模式向虛擬銀行收取eDDA手續費，費用介乎0至2%，部分虛銀曾揚言取消以eDDA從滙豐戶口入數，又或者有意將費用轉嫁客戶。

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