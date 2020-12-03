內地新能源汽車市場5年複合增長料達36%

市場研究機構IDC表示，受政策推動等因素的影響，中國新能源汽車市場銷量將在未來5年迎來強勁增長，料2020年至2025年的年均複合增長率(CAGR)將達到36.1%。

IDC預計，2020年中國新能源汽車銷量約為116萬架；2021至2022年得益於疫情後的車市反彈和財政補貼期限的延長，新能源汽車銷量將實現大幅增長；2023年以後隨着補貼減少，市場將回落到較為平穩的增長水平；到2025年新能源汽車銷量將達到約542萬架。產品結構方面，純電動汽車在新能源汽車市場佔據的份額將由2020年的80.3%提升至2025年的90.9%。

IDC認為，中國新能源汽車市場未來5年強勁增長的驅動因素主要來自5個方面：國家政策大力支持；汽車廠商的布局和投入；動力電池技術的不斷突破；與自動駕駛的協同發展；消費者更加開放的態度。

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