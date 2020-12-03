新盤UPDATES：發展商積極籌備明年開盤大計
2020年12月03日 20:01
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受新一波疫情衝擊，部分原定本月推售新盤將延遲登場，但各大發展商亦已積極籌備明年大規模開盤大計，部分大盤更早於11月已入紙申請預售樓花同意書，而同月亦有多個項目獲批售樓紙。
●11月4盤共1900伙獲批預售 包括啟德兩項目
地政總署資料顯示，11月共有4個住宅新盤獲批預售樓花同意書，共涉單位1,900伙，按月增加93.6%。當中包括啟德兩個全新項目，由會德豐地產發展的MONACO提供399伙，料最快本月啟動推盤攻勢，而恒基地產(00012)的沐泰街7號項目第1期則設479伙。
同時，華懋集團的觀塘安峯亦已批准預售，共有334伙。而五礦地產(00230)的油塘蔚藍東岸則已在銷售。
●新地天水圍及恒地粉嶺等4盤 共2213伙入紙申預售
發展商積極籌備明年大規模推盤。地政總署11月接獲4個住宅新盤入紙申請預售樓花同意書，合共單位2,213伙。當中以新鴻基地產(00016)的天水圍濕地公園路1號第1期項目規模最大，提供1,224個單位。而恒基地產的粉嶺馬適路8號，將建603個單位，料兩盤均主打中小型單位。
至於遠東發展(00035)位於沙田大埔公路沙田嶺段8388號項目，提供66伙。宏安地產(01243)的青衣寮肚路8號，則設320伙。截至上月底，共有24個住宅項目待批預售，共涉12,755伙，按月升約2.5%。
●瓏珀山料下月開售 最快月內開放示範單位
個別發展商率先部署明年推盤大計。新鴻基地產副董事總經理雷霆表示，旗下沙田瓏珀山準備已進入最後階段，預計下月可開售。他指出，今年一手市況受疫情影響，交投量按年下跌兩成多，料明年樓市售價及成交量均大機會錄得升幅。
新地代理總經理胡致遠稱，項目樓書及示範單位若完成，最快本月會派發及開放。該盤標準單位實用面積介乎約920至約1,500方呎，間隔三至四房，主力針對換樓客。
他又透露，樓盤位處沙田半山，景觀開揚，而且鄰近港鐵站，由項目步行至沙田圍站只需約9分鐘，交通亦便利。管理公司日後將提供7人轎車來往第一城站。而公司最近推售元朗Grand YOHO第2期及西南九龍匯璽III，為分隔人流，每次均限量推售。
●長沙灣弦雅首推平均呎價逾1.96萬 入場費約385萬起
九龍區再有新盤加入推售行列。佳兆業集團(01638)等合作發展的長沙灣弦雅，首張價單推出涉及30伙，折實平均呎價19,658港元，折實售價由385.13萬元起，最低折實呎價由17,997元起。
佳兆業海外客戶及營銷部助理總經理王倩表示，首批單位中，開放式及一房戶分別有19及11伙，實用面積介乎212至294方呎，其中呎價及售價最低單位為5樓E室，實用面積214方呎。
她形容，首批單位以「震撼價」推出，疫情期間開價有折讓，日後加推具提價空間。展銷廳及示範單位將於明(4日)下午6時正式對外開放，銷售安排將會在短期內公布，預計最快下周推售。
資料顯示，同區對上一個推售新盤，於今年9月推出50伙，折實平均呎價20,201元。
●陳永傑指弦雅開價切合香港剛性需求
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，於第四波疫情下，個別發展商仍勇於開盤，長沙灣弦雅開價料已計及疫情因素而有所折讓。首張價單全數單位折實售價低於600萬，當中19伙折實售價更低於450萬元，符合現時香港剛性需求，而項目折實入場費低見385萬元，屬市區過去一年一手入場費新低。相當首張價單可全數沽清。
●本木三房戶逾1800萬元沽 首輪單位售罄
恒基地產旗下尖沙咀本木，今日(3日)售出首輪銷售最後一伙三房單位，為15樓B2室，實用面積721方呎，成交價逾1,803.87萬元，呎價25,019元。項目首輪推出68伙於上周五開售，一星期內已全數沽清，套現約6.9億元。
●旺角ONE SOHO主打一戶 料明年初開售
市區上車新盤需求殷切，發展商全速籌備推盤吸客。信和置業(00083)等合作發展的旺角山東街新盤，正式命名為ONE SOHO，提供322個單位，主打一房戶，市場估計最快明年初可開售。
●嘉熙花園複式單位3456萬元獲承接
特色單位續錄承接。嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙，售出第8座地下及1樓花園複式單位，實用面積1,579方呎，間隔4房連雙套房設計，花園面積958方呎，連車位成交價3,456萬元，呎價21,887元，料同創屋苑同類單位新高價。
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