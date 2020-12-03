新盤UPDATES：發展商積極籌備明年開盤大計

受新一波疫情衝擊，部分原定本月推售新盤將延遲登場，但各大發展商亦已積極籌備明年大規模開盤大計，部分大盤更早於11月已入紙申請預售樓花同意書，而同月亦有多個項目獲批售樓紙。

●11月4盤共1900伙獲批預售 包括啟德兩項目

●新地天水圍及恒地粉嶺等4盤 共2213伙入紙申預售

●瓏珀山料下月開售 最快月內開放示範單位

個別發展商率先部署明年推盤大計。新鴻基地產副董事總經理雷霆表示，旗下沙田瓏珀山準備已進入最後階段，預計下月可開售。他指出，今年一手市況受疫情影響，交投量按年下跌兩成多，料明年樓市售價及成交量均大機會錄得升幅。

新地代理總經理胡致遠稱，項目樓書及示範單位若完成，最快本月會派發及開放。該盤標準單位實用面積介乎約920至約1,500方呎，間隔三至四房，主力針對換樓客。

他又透露，樓盤位處沙田半山，景觀開揚，而且鄰近港鐵站，由項目步行至沙田圍站只需約9分鐘，交通亦便利。管理公司日後將提供7人轎車來往第一城站。而公司最近推售元朗Grand YOHO第2期及西南九龍匯璽III，為分隔人流，每次均限量推售。

●長沙灣弦雅首推平均呎價逾1.96萬 入場費約385萬起

佳兆業海外客戶及營銷部助理總經理王倩表示，首批單位中，開放式及一房戶分別有19及11伙，實用面積介乎212至294方呎，其中呎價及售價最低單位為5樓E室，實用面積214方呎。

她形容，首批單位以「震撼價」推出，疫情期間開價有折讓，日後加推具提價空間。展銷廳及示範單位將於明(4日)下午6時正式對外開放，銷售安排將會在短期內公布，預計最快下周推售。

資料顯示，同區對上一個推售新盤，於今年9月推出50伙，折實平均呎價20,201元。

●陳永傑指弦雅開價切合香港剛性需求

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，於第四波疫情下，個別發展商仍勇於開盤，長沙灣弦雅開價料已計及疫情因素而有所折讓。首張價單全數單位折實售價低於600萬，當中19伙折實售價更低於450萬元，符合現時香港剛性需求，而項目折實入場費低見385萬元，屬市區過去一年一手入場費新低。相當首張價單可全數沽清。

●本木三房戶逾1800萬元沽 首輪單位售罄

恒基地產旗下尖沙咀本木，今日(3日)售出首輪銷售最後一伙三房單位，為15樓B2室，實用面積721方呎，成交價逾1,803.87萬元，呎價25,019元。項目首輪推出68伙於上周五開售，一星期內已全數沽清，套現約6.9億元。

●旺角ONE SOHO主打一戶 料明年初開售

●嘉熙花園複式單位3456萬元獲承接

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