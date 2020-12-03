金管局：銀行自行協商收費　當局一般不會介入

香港金融管理局發言人表示，銀行與其他轉數快參與機構之間會就一些特別服務要求(如透過轉數快設立eDDA後以直接扣帳方式進行跨行轉帳)自行協商，並因應所需服務的複雜性、成本、風險及服務要求等因素釐定有關收費。金管局一般不會介入轉數快參與機構之間的商業協議，以提供指引或干預雙方擬定的收費水平。

至於資金調撥方面，發言人稱，個人客戶除了可以透過轉數快以直接扣帳方式進行跨行(包括虛擬銀行)及電子錢包轉帳外，亦可選擇以即時轉帳方式進行。

據金管局了解，現時所有銀行及電子錢包營運商均不會就有關即時轉帳服務收取費用。

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