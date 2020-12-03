特朗普接二連三敲打中國　12月中將劍指香港？

外國傳媒報道，美國總統特朗普雖然敗選，但沒有停止敲打中國。

僅在周三(3日)這一天，特朗普政府不僅收緊了中共黨員的旅行簽證，還禁止從一家與軍方有關的中國公司進口棉花，指摘後者使用「奴隸勞工」。市場預計他將很快簽署美國眾議院通過的一項法案，最終可能導致在美國上市的中國公司被踢出美國交易所。

眼下問題是，當選總統拜登上台前的這7周局勢還會如何惡化。到12月中旬，特朗普政府還得挑出哪些銀行同被指控破壞香港自治的官員有業務往來，也可能把制裁大棒揮向他人，包括更高層的中共黨員。

中國人民大學美國研究中心主任、中國政府顧問時殷弘稱，特朗普這些措施會讓拜登身陷囹圄；事態不斷升級，談判起點也在不斷抬高，美方不太可能回到脫鈎之前。

對於拜登而言，特朗普這些舉動可能要麼被視作打壓中國的更多籌碼，要麼被視作可能束縛他的手腳。拜登本周向《紐約時報》表示，在對中國採取重大行動之前，他將與美國盟友進行全面評估，包括是否重新制訂兩國1月份達成的第一階段經貿協議。

由於貿易戰，地緣政治競爭加劇，以及就新冠病毒大流行病的源頭互相指摘，中美之間的關係本已高度緊張，特朗普本周這些舉動可能會雪上加霜。美國國務卿蓬佩奧11月時表示，在對中國強硬的問題上，美國「還沒完」。

眾議院周三通過了兩黨支持的法案，美國檢查人員不僅可以審查在美上市公司的財務審計底稿，還要求它們披露自己是否受政府控制。美國國土安全部也表示，美國港口的海關人員將扣押含有產自新疆生產建設兵團的「棉花和棉花製品」的貨物。

按照周三生效的美國簽證新規，中國共產黨員及其直系親屬僅能獲得期限一個月的單次入境簽證。以前，他們可以獲得最長10年的多次入境旅遊簽證。

時殷弘稱，不知道拜登是否會贊同這些舉動；即使他不同意，政策出台後他能活動的餘地也會受限。

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