全球難安寧！IBM警告：疫苗供應「冷鏈」遭黑客鎖定

外國傳媒報道，藥廠輝瑞(Pfizer)與BioNTech合作的新冠疫苗，以及Moderna的疫苗都需要在零下溫度中保存，讓疫苗分配過程中的「冷鏈」備受關注，而科技巨頭國際商業機器(IBM)最新警告，該公司已發現由高級黑客進行、規模擴及全球的網絡釣魚活動，其目的旨在收集有關「冷鏈」的各種資訊，而歐盟則是目前已確定遭鎖定的組織。

「網絡釣魚」是一種企圖從電子通訊中，透過偽裝成信譽卓著的人，以獲得用戶資料。

IBM表示，其已發現一群高級黑客，正在收集有關「冷鏈」的各種資訊，手法為以中國海爾生物醫療高管的名義，發送精心製作的誘騙電子郵件。海爾生物醫療則為中國「冷鏈」供應商，其專門從事生物樣品儲存和疫苗運輸。

IBM分析師Claire Zaboeva指出，黑客們付出了巨大的努力在製作詐騙電郵，包括研究各種海爾冰箱的正確製造商、型號和價格，並指出「無論是誰組織這場活動，他們都清楚地知道，為全球提供疫苗的冷鏈中涉及甚麼產品」，但目前尚不清楚是誰在進行疫苗供應鏈間諜活動。

IBM表示，假冒海爾生物醫療的電郵，已發送至約10個不同的組織，目前已確定的組織，為歐盟執委會的稅務和關稅同盟總司，其他目標還包括乾冰製造公司及參與製造太陽能板的公司，其能在溫暖的國家，為疫苗冰箱供電。

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