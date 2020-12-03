【全球攬炒】歐盟企業投資支出急跌　恐埋長期隱患

外國傳媒報道，歐洲投資銀行(EIB)指出，受到疫情的影響，歐盟企業的投資支出「急劇放緩」，可能影響其長期運營能力和應對氣候變化的能力。

歐洲投資銀行的一項調查發現，45%的歐盟企業，尤其是製造業公司，因疫情推遲或放棄了投資計劃。半數企業還表示，需要加快數碼化的腳步。

該行周四在報告中提醒，隨着投資的萎縮，許多企業，尤其是規模較小的公司，可能無法適應疫情後的新常態，競爭力將愈來愈弱。如果不進行投資，它們也將暴露在氣候變化帶來的風險之下。

報告指出，愛爾蘭、西班牙、法國和意大利投資支出的跌幅最大。從百分比來看，丹麥、羅馬尼亞和芬蘭的降幅要小得多。

歐洲投資銀行表示，總體而言，歐盟各地企業對未來的投資前景持有負面而非正面的看法，與2019年企業總體上的積極態度背道而馳。

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