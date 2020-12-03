【深度解構】特朗普料劍指香港　中美金融戰月中戲肉

雖然今年好不容易才捱到年底，但中美金融戰毫無止息迹象。繼美國參議院5月時全票通過《外國公司問責法》(下稱法案)後，當地眾議院日前亦全票通過該法案，現只等待送交美國總統特朗普簽署生效。法案要求在美國上市的外國公司，必須遵守當地的審計標準，否則面臨退市。市場普遍認為，這將促使美國上市的中概股回流滬、港股市，涉及市值逾3,500億美元(約2.73萬億港元)。不過，香港更大的難關是12月中旬，特朗普屆時有機會揮動制裁大棒！

縱使該法案適用於美國以外的所有公司，但市場已斷定這是打擊中國的手段。其中，今年4月時美國上市企業會計監督委員會(PCAOB)曾公布一份阻礙向該委員會提供審計文件的上市公司名單，當中逾九成為中國公司，其餘來自法國、比利時等。本次法案規定，倘上市外國公司僱用非美國監管的會計公司，而致PCAOB無法加以核實，該公司須證明其不歸外國政府所有或控制；而一旦PCAOB連續3年未能審計涉及公司的財務報告，法案將禁止有關股份在美國上市。

據悉，PCAOB需要取得上市公司的審計底稿，然而，中國以涉及國家機密、資訊安全、國家主權等原因明文規定，審計底稿等檔案要存放在中國境內，且除非得到當局批准，否則不得擅自使用任何手段或技術傳遞給境外機構或個人。

市場普遍認為，一邊廂特朗普簽署該法案使之生效的機會非常大，惟另邊廂中國就該法案在會計政策上讓步的機會非常小。換言之，在美上市的中概股若未能僱用美國監管的會計公司作審計，將有迫切的需要尋求在其他地方上市。DWS德意志投資亞太區投資總監Sean Taylor指出，近期已有多隻中概股回流到內地科創板和香港作第二上市，相信該法案將令趨勢延續。而事實上，中港兩地的交易所亦不斷更新政策去讓該些公司回流。他相信，美國上市的大型中資企業有能力去通過相關的審計要求，只是小型公司難以滿足PCAOB要求的透明度。

安山資本資產管理部董事黃志陽表示，內地科創板的好處是公司估值可以很高，惟香港的優勢是國際金融中心，地位與美國的交易所相若，回流的公司相信可取得與紐交所相符的估值。故他認為香港的吸引力會大於內地科創板。

其他市場人士也認為，回流的中概股或會致力維持在美國的上市地位，這可以多一個渠道融資，以減低資金從單一股市而來的風險。至於市傳有意來港第二上市的中概股包括拼多多、好未來、嗶哩嗶哩等，這3間公司年內股價升幅達2.8倍、45.25%和2.31倍。

【特朗普接二連三敲打中國 12月中將劍指香港？】

不過，特朗普下一招恐會12月中旬「直插」香港。外國傳媒報道，特朗普雖然敗選，但沒有停止敲打中國。

僅在周三(3日)這一天，特朗普政府不僅收緊了中共黨員的旅行簽證，還禁止從一家與軍方有關的中國公司進口棉花，指摘後者使用「奴隸勞工」。市場預計他將很快簽署美國眾議院通過的一項法案，最終可能導致在美國上市的中國公司被踢出美國交易所。

眼下問題是，當選總統拜登上台前的這7周局勢還會如何惡化。到12月中旬，特朗普政府還得挑出哪些銀行同被指控破壞香港自治的官員有業務往來，也可能把制裁大棒揮向他人，包括更高層的中共黨員。

中國人民大學美國研究中心主任、中國政府顧問時殷弘稱，特朗普這些措施會讓拜登身陷囹圄；事態不斷升級，談判起點也在不斷抬高，美方不太可能回到脫鈎之前。

對於拜登而言，特朗普這些舉動可能要麼被視作打壓中國的更多籌碼，要麼被視作可能束縛他的手腳。拜登本周向《紐約時報》表示，在對中國採取重大行動之前，他將與美國盟友進行全面評估，包括是否重新制訂兩國1月份達成的第一階段經貿協議。

由於貿易戰，地緣政治競爭加劇，以及就新冠病毒大流行病的源頭互相指摘，中美之間的關係本已高度緊張，特朗普本周這些舉動可能會雪上加霜。美國國務卿蓬佩奧11月時表示，在對中國強硬的問題上，美國「還沒完」。

眾議院周三通過了兩黨支持的法案，美國檢查人員不僅可以審查在美上市公司的財務審計底稿，還要求它們披露自己是否受政府控制。美國國土安全部也表示，美國港口的海關人員將扣押含有產自新疆生產建設兵團的「棉花和棉花製品」的貨物。

按照周三生效的美國簽證新規，中國共產黨員及其直系親屬僅能獲得期限一個月的單次入境簽證。以前，他們可以獲得最長10年的多次入境旅遊簽證。

時殷弘稱，不知道拜登是否會贊同這些舉動；即使他不同意，政策出台後他能活動的餘地也會受限。

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