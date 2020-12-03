克魯格曼：明年1月5日將決定拜登施政前途

2008年諾貝爾經濟學獎得主、《紐約時報》專欄作家、一直狠批美國總統特朗普施政的克魯格曼(Paul Krugman)撰文表示，美國總統當選人拜登明年1月宣誓就職時，將立刻面對空前的挑戰，不僅是新冠肺炎疫情復熾危機，也將遭遇一個拒絕接受其當選正當性的在野黨。他預計，共和黨無疑會全力扯他後腿，問題只剩兩個懸而未決：共和黨會造成多大傷害？拜登又該如何反應？

第一個問題的答案，端視明年1月5日喬治亞州兩席參議員決選結果而定。若贏得這兩席，民主黨將驚險但有效地掌控國會參、眾兩院；若是不然，共和黨籍參院多數黨領袖麥康諾將對法案握有生殺大權，任何否認他會運用權勢阻擋拜登一舉一動的人，是活在幻想世界。

至於共和黨掣肘會造成多大傷害的問題，克魯格曼就他熟悉的經濟政策分析，短期內可分成兩階段來看：新冠疫苗問世(更精確說應是「普遍分發下去施打」)之前及後疫苗時期。

未來數月內，由於疫苗尚未可得，美國的疫情將持續延燒，除非聯邦政府加快腳步提供援助，否則數千萬計民眾可能面臨困境。不幸的是，共和黨籍議員可能阻擋政府提供紓困。

近期美國民眾或許會把自己承受的苦難怪罪於現任總統特朗普，而不會怪到尚未上任的拜登頭上。從這點來看，這是好消息，因為這會逼得共和黨議員願意至少吐出一些錢來紓困。

疫苗推出後的經濟展望又會是如何呢？克魯格曼認為，可能也有一些好消息：一旦民眾普遍接種疫苗，美國經濟或許會立即強勁反彈，那波復甦不需共和黨配合就會來臨，全民也可大鬆一口氣。

因此，儘管面對共和黨發動「焦土戰」，拜登上台後或許仍會有一段平順期。只是這也不是很確定。共和黨人可能拒絕認可重要經濟官職的人事任命；金融危機總是可能突然來襲──而即將卸任的特朗普政府官員不放過任何機會，設法削弱新政府因應金融危機的能力。假如共和黨掌握封殺大權，舉凡美國迫切需要採取的行動，從翻新基礎建設、因應氣候變遷到徵稅籌措財源，一切都難以落實。

那麼，拜登該如何反應？首先，克魯格曼建議，拜登必須開始談談他上任後，馬上會採取哪些行動對一般民眾伸出援手。這麼做可讓喬治亞州選民明白，若是這兩席參議員不投民主黨候選人、全讓共和黨拿去，會造成多大的傷害。

如果民主黨選輸這兩席，面對共和黨阻撓，拜登必須動用行政命令，採取行動盡量達成施政目標。不過，克魯格曼擔心，在特朗普安插人馬導致保守勢力更強的美國最高法院，可能成為拜登推動政策的絆腳石。

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