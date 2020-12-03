新股專輯：藍月亮獲搶先「落飛」　券商預留1300億孖展

耀才證券為預留孖展額300至350億元；大華繼顯預留200億元；輝立、信誠及富途各留150億元；海通、凱基及英皇各預留100億元；時富、致富及中原分別預留25億元、10億元及9億元預展額度。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，藍月亮仍屬中國內地最大的清潔用品商，主要從事家居清潔用品及個人護理差品，有「中國P&G」之稱，毛利率64%，過去三年持續有盈利，且每年穏步上升，行業可算獨特，所以今次上市非常吸引。

藍月亮將於下周三「截飛」，每股招股價介乎10.2元至13.16元，發行約7.47億股新股，集資最多約98.32億元。每手500股，入場費6,646.31元，預期本月16日首掛。另獲中銀香港資產管理、大眾(香港)國際、富敦基金、長甲集團、大灣區基金及聯營投資管理集團 (Affiliated Managers Group)六名基礎投資者撐場，合共認購約18.21億元等值股份。

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