港難匯聚人才！亞洲科技創業盛會RISE改吉隆坡舉辦

外國傳媒報道，亞洲年度科技創業盛會RISE會議的主辦單位宣布，2022年舉辦地點將由以往的香港改到馬來西亞的吉隆坡。這對於想爭取科技人才前來的香港是打擊。

過去5年在香港舉行的RISE會議，每年吸引科技業行政總裁、新創企業和投資者共聚一堂。不過，主辦單位擬將2022年的會議將移到吉隆坡舉行。RISE共同主辦人表示，在吉隆坡主辦RISE將讓活動擴大到東南亞一個令人振奮的地區。

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