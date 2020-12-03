【悲情樓市】海典灣放盤逾一年　累劈110萬才獲承接

肺炎疫情持續，個別豪宅及中小型住宅出現兩極化情況。薄扶林碧瑤灣有特色戶做價及呎價均創項目同類型新高，而馬鞍山海典灣及屯門居屋兆禧苑，分別有單位劈價逾百萬元與明賺實蝕離場。

海典灣14個月累劈110萬沽

海典灣兩房單位減價沽出，利嘉閣劉鵬昌稱，該屋苑6座低層A室園景戶，實用面積約492方呎，單位於2019年10月下旬放售，原先開價830萬元，日前終以720萬元易手，累劈110萬元，成交呎價約14,634元。

居屋付辣稅明賺實蝕。祥益袁思賢表示，屯門兆禧苑B座低層12室一房戶，實用面積338方呎，於已補價自由市場以395萬元轉手，呎價約11,686元。原業主於2018年以約382萬元自由市場價買入，現帳面僅賺約13萬元，持貨兩年多需繳付10%額外印花稅，即39.5萬元，故料需損手。市場人士表示，在現時經濟環境下，政府應撤銷住宅辣稅，避免業主要蝕讓賣樓套現。

中原高鵬透露，碧瑤灣24座極高層連天台特色海景戶，實用面積1,363方呎，連約1,053方呎天台，三房套間隔，以3,300萬元售出，呎價約24,211元，呎價及樓價創屋苑同類單位新高。原業主於2004年5月以739萬元買入單位，持貨16年帳面獲利2,561萬元。

政府於11月底撤銷實施多年的工商舖辣招稅，但不少買家已在之前入市，變相多付樓價。中環歐陸貿易中心低層全層寫字樓，於上月初以1.5億元登記易手，料要支付逾1,275萬元辣招稅，即較現時多付逾637萬元稅款。

據土地及公司註冊處資料顯示，上述商廈單位買家公司為HKMC MEDICAL PRODUCTS LIMITED（中卓醫療產品有限公司），公司董事為曾華德等。據了解，該公司為中卓醫務控股有限公司的間接全資附屬公司。由於物業於撤辣前購入，故須支付樓價8.5%的雙倍印花稅。

此外，資料顯示，11月初上水新康街雙號地舖與閣樓，分別以6,000萬及738萬元易手，新買家為同一間公司。兩物業於2006年以1,700萬及逾167萬元購入。由於物業在撤辣前轉手，買家亦須付超過565萬元辣稅，若現在買入可慳悅逾282萬元。

不過，亦有基金趁撤辣後再度掃舗，盛滙商舖基金創辦人李根興透露，該公司剛以2,000萬元買入荃灣沙咀道120至130號光明大廈地下1號舖。舖位原先叫價3,200萬元，近日突然減價，最後獲減1,200萬元購入，料低市價約三成。該舖建築面積約1,100方呎，租金回報率約4.4%。

李氏指出，落實撤辣後，不少業主馬上反價或封盤，但由於肺炎第四波疫情又創高峰，業主馬上沒有之前心雄。

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