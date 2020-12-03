糧食危機！11月全球糧價大漲至6年新高

外國傳媒報道，聯合國糧農組織周四(3日)表示，11月全球糧食類大宗商品價格大漲至接近6年以來最高水平，原因包括天氣不佳。

11月糧食價格指數平均達105點，較10月升高3.9%，也比去年同期上漲6.5%。組織指出，11月糧價指數「月度增幅是2012年7月以來最高，指數到達2014年12月以來高位。

其中，價格漲幅最大的是植物油，指數躍升14.5%，主因是棕櫚油庫存偏低。穀物價格指數則較10月上升2.5%，並較去年同期大漲近20%。

組織表示，11月小麥出口價格也上漲，因為阿根廷的收成量料減。11月玉米出口價格同樣攀升，原因除了美國和烏克蘭產量看跌，中國也大舉採購。

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