樓市UPDATES：樓市疲弱　二手減價成風

二手住宅減價潮持續，港島東的嘉亨灣及新界火炭的駿景園都出現較顯著的劈價情況。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河嘉亨灣5座中層H室，實用面積約314方呎，一房間隔，望樓景，於今年8月開始放售，叫價780萬元，經議價後減價70萬元或約9%，以710萬元沽出，呎價約22,611元。

●香港仔景惠花園1座中層D室，實用面積約478方呎，原業主叫價約699萬元，議價後以678萬元承接，呎價約14,184元。

九龍區

●樂富唐樓金國大廈低層M室，實用面積約367方呎，兩房間隔，原開價350萬元，僅減價2萬元，以348萬元連租約成交，呎價9,482元。

●藍田滙景花園9座低層A室三房戶，實用面積約614方呎，減價20萬元，以910萬元沽出，呎價約14,821元。

●長沙灣宇晴軒7座中層F室兩房單位，實用面積約445方呎，原業主叫價850萬元，累減30萬元，以820萬元成交，呎價約18,427元。

新界區

●沙田第一城11座高層C室，實用面積約484方呎，三房改兩房間隔。原叫價820萬元，最終售808萬元，呎價約16,694元。

●大圍名城2期盛薈2座低層SB室，實用面積約958方呎，四房連套房間隔，日前以1,460萬元易手，呎價約15,240元。

●火炭駿景園2座高層B室，實用面積約594方呎，兩房間隔，開價約920萬元，議價後以865萬元易手，呎價約14,562元。

●天水圍栢慧豪園7座中層B室，實用面積約510方呎，原業主因為移民，11月中以620萬元放售單位，最終減至577.5萬元沽出，呎價約11,324元。

●東涌映灣園15座極高層G室，實用面積約757方呎，三房套房間隔，以888萬元成交，呎價約11,731元。

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