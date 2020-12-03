夜市UPDATES：道指重上三萬關　港股夜期高水

美股道指重上30,000點關，升116點或0.39%；標指報3,671點，升2點或0.05%；納指報12,385點，升36點或0.3%。港股期指夜市升勢擴大，目前報26,759點，升39點，高水31點。

另外，據英國媒體報道，英國副首席醫療官VAN-TAM表示，輝瑞和BioNTech的第一批新冠疫苗將在幾小時內到達英國，而非幾天。

鑑於冬季疫情形勢嚴峻，美國國會眾議院議長佩洛西與參議院民主黨派領袖舒默發表聯合聲明，稱他們支持國會參議院兩黨部分議員提出的9,080億美元刺激措施提議，儘管該提議規模遠小於民主黨議員此前要求的2萬億美元規模。

然而，市場幾個月來一直在期待刺激方案的出爐，許多經濟學家已將進一步的財政刺激措施的預期納入其對美國經濟活動的基本展望中。一些分析師認為，這使未來美股沒有甚麼上漲空間，除非最終立法的規模與範圍比目前預期大得多。

Blue Line Futures總裁Bill Baruch表示，認為會達成協議，但問題在於市場已經將其納入預期了，現在股市阻力最小的路徑就是向上。

美國新申領失業救濟人數三周來首次下降，令人燃起些許希望。美國上周新申領失業救濟人數減少7.5萬人，至71.2萬人，少過市場預期的77.5萬人；前周止持續申領人數減少56.9萬人，至552萬人，亦少過市場預期的580萬人。

【22:30】觀望財政刺激方案談判以及疫苗在各地審批進展，美股周四(3日)早段靠穩，道指升98點，至29,982點；納指升47點，至12,396點；周三(2日)創收市新高的標指升2點，至3,671點。

高盛指美國年底前達成刺激方案的機會上升，預期可達成規模7,000億美元的方案。

雲端軟件商Snowflake公布上市後首份業績，截至10月底止第3財季收入按年增長119%，至1.59億美元，期內每股虧損由去年同期的1.92美元收窄至1.01美元。不過，該公司預期佔總收入93%的產品收入，於第4財季料介乎1.62億至1.67億美元，平均低市場預期的1.66億美元，反映雲端電腦業務競爭激烈的影響。Snowflake股價早段升5%至307.4美元。

多家網絡安全公司上季收入優於市場預期，並上調全年預測，惠及股價做好，CrowdStrike股價早段漲10.7%至157.15美元；Zscaler股價早段漲15.6%至169.79美元；Okta股價早段漲7.4%至247.38美元。

有報道指，以紐約為首的美國多個州份正在調查Facebook(Fb)有否違反反襲斷規定，並計劃下周提出訴訟。Fb股價早段跌0.6%至285.56美元。

折扣零售商Dollar General上季同店銷售跳升約14%，每股盈利2.31美元，高於市場預期，惟股價早段仍跌2.2%至212.75美元。

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