全球經貿戰：華爾街巨企成為中美首階段貿易協議贏家

外國傳媒報道，美國華爾街巨企成為中美第一階段貿易協議的贏家。

報道引述消息人士透露，中國副總理劉鶴曾在2018年於美國白宮附近的1家酒店與貝萊德行政總裁芬克；時任高盛第二把交椅、現任高盛行政總裁所羅門，以及遊說集團商業圓桌會議主席、現任摩根大通行政總裁戴蒙會面。

消息指出，劉鶴向上述人士表示，若他們能在中國和特朗普政府的貿易談判中提供幫助，中國則以開放中國金融市場的機會作為回報，而在此會晤後舉行的中美貿易協商雖然失敗，但華爾街也已成為要求中美達成協議的「啦啦隊」。在中美於今年1月達成的第一階段貿易協議中，中國在金融開放方面的讓步也確實很顯著。

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