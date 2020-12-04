東方日報B1：侵侵逼退中概股　月中料劍指「違規」銀行

《雖然今年好不容易才捱到年底，但中美金融戰毫無止息迹象。繼美國參議院5月時全票通過《外國公司問責法》(下稱法案)後，當地眾議院日前亦全票通過該法案，現只等待送交人稱「侵侵」的美國總統特朗普簽署生效。法案要求在美國上市的外國公司，必須遵守當地的審計標準，否則面臨退市。市場普遍認為，這將促使美國上市的中概股回流滬港股市，涉及市值逾3,500億美元(約2.73萬億港元)。不過，香港更大的難關是12月中旬，特朗普屆時有機會揮動制裁大棒！

縱使該法案適用於美國以外的所有公司，但市場已斷定是打擊中國的手段。其中，今年4月時美國上市企業會計監督委員會(PCAOB)曾公布一份阻礙向該委員會提供審計文件的上市公司名單，當中逾九成為中國公司，其餘來自法國、比利時等。

本次法案規定，倘上市外國公司僱用非美國監管的會計公司，而致PCAOB無法加以核實，該公司須證明其不歸外國政府所有或控制；而一旦PCAOB連續3年未能審計涉及公司的財務報告，法案將禁止有關股份在美國上市。

據悉，PCAOB需要取得上市公司的審計底稿，然而，中國以涉及國家機密、資訊安全、國家主權等原因明文規定，審計底稿等檔案要存放在中國境內，且除非得到當局批准，否則不得擅自使用任何手段或技術傳遞給境外機構或個人。

市場普遍認為，一邊廂特朗普簽署該法案使之生效的機會非常大，惟另邊廂中國就該法案在會計政策上讓步的機會非常小。換言之，在美上市的中概股若未能僱用美國監管的會計公司作審計，將有迫切的需要尋求在其他地方上市。

DWS德意志投資亞太區投資總監Sean Taylor指出，近期已有多隻中概股回流到內地科創板和香港作第二上市，相信該法案將令趨勢延續。而事實上，中港兩地的交易所亦不斷更新政策去讓該些公司回流。他相信，美國上市的大型中資企業有能力去通過相關的審計要求，只是小型公司難以滿足PCAOB要求的透明度。

安山資本資產管理部董事黃志陽表示，內地科創板的好處是公司估值可以很高，惟香港的優勢是國際金融中心，地位與美國的交易所相若，回流的公司相信可取得與紐交所相符的估值。故他認為香港的吸引力會大於內地科創板。其他市場人士也指，回流的中概股或會致力維持在美國的上市地位，這可以多一個渠道融資，以減低資金從單一股市而來的風險。至於市傳有意來港第二上市的中概股包括拼多多、好未來、嗶哩嗶哩等，這3間公司年內股價升幅達2.8倍、45.25%和2.31倍。

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