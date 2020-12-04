聯合國：疫情造成全球3200萬人每日生活費不足15元

新冠肺炎疫情在全球持續至今尚未平息，其對貧窮國家帶來毀滅性的衝擊。聯合國報告指，疫情已經造成全球3,200萬人每天的生活費不足1.9美元（約14.82港元）。

外媒引述聯合國報告指出，新冠肺炎全球大流行造成世界貿易和旅遊業停頓，加上鎖國政策對國際移民和匯款的影響，重創貧窮國家的經濟，有47個最低度開發國家的經濟表現比1980年代第三次世界債務危機的時候，面臨更加嚴峻的困境。

聯合國估計，今年全球最低度開發國家的經濟增長前景將由5％降至負0.4％，商品貿易逆差總額將超過2019年的910億美元水平，疫情對貧窮國家的經濟造成毀滅性的影響，使數百萬人陷入極端貧困。

根據聯合國的統計，目前世界上最貧窮的國家中，有超過3,200萬人每天的生活費不足1.9美元，這是疫情爆發的直接結果。

報道亦引述了聯合國貿易和發展會議秘書長Mukhisa Kituyi說，今次疫情提醒了加快發展最低度開發國家的重要性，包括提高該些國家的生產力和促使其進行結構轉型，減少遭受外部衝擊的機會。

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