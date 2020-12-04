歐股個別發展　勞斯萊斯漲逾半成

歐洲股市周四(3日)個別發展，英國富時100指數收報6,490點，升26點或0.42%；法國CAC指數收報5,574點，跌8點或0.15%；德國DAX指數收報13,252點，跌60點或0.45%。

勞斯萊斯（Rolls-Royce）據報有望重返窄體飛機市場，刺激股價上漲5.65%。

IHS Markit歐元區經調整後服務業採購經理人指數(PMI)終值由10月46.9，降至11月41.7，創半年低，並且連續3個月2收縮，主要受累於區內多國疫情急劇反彈重啟封鎖措施。

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