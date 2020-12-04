再有一名由特朗普任命的人選加入聯儲局成為理事

美國參議院周四(3日)表決確認Christopher Waller成為聯儲局理事，任期至2030年結束，為第4名由總統特朗普任命加入聯儲局理事的人選。聯儲局包括主席在內共設有7名理事，目前只餘下一個位置懸缺未補。

參議院周四以48對47票的票數通過他的任命，沒有一名民主黨參議員支持；並有一名共和黨參議員反對。Waller為聖路易斯聯儲銀行執行副主席，屬於傾向支持低利率環境的溫和共和黨人。

目前尚不知悉Waller會否在12日後舉行的聯儲局議息會議中宣誓就職。市場預期該議息會議將討論聯儲局資產購買計劃的新指引。

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