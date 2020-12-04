紐約期金連升3日　美匯指數續軟

國際金價連升3日，紐約2月期金周四(3日)收報每安士1,841.1美元，升10.9美元或0.6%。美匯指數報90.71，跌0.44%。

雖然美國國會議員尚未就新一輪救助方案達成共識，但有迹象表明，一項由兩黨提議、總額9,080億美元的刺激方案建議正在獲得更多支持和談判機會。RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示，拜登上台可能會推動更多刺激政策出台。

不過，他認為黃金市場已經反映了更多刺激政策的因素，因此金價進一步上漲的空間受到限制。另一方面，StoneX分析師Rhona O’Connell在一份報告中表示，刺激性談判和美元進一步走弱為黃金提供了更多支持。

黃金被視為抵抗通脹和貨幣貶值的對沖工具，今年以來已上漲了約21％，主要得益於接近零的低息環境，以及全球推行大規模刺激，來緩解新冠肺部疫情對經濟的打擊，其可能會令通脹升溫。

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