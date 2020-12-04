國際油價上漲近1%　紐約企穩45美元關

油組開會後同意明年1月每日產量增50萬桶，國際油價周四(3日)上漲。紐約1月期油收報每桶45.64美元，升36美仙或0.95%；布蘭特2月期油收報每桶48,71美元，升46美仙或0.95%。

石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)召開會議後，決定在明年1月份增產每日50萬桶，之後每月舉行部長級會議討論後續產油協議，強調會保持警惕和靈活性。

沙特石油大臣表示，OPEC+持續關注原油市場，並在必要時微調石油減產協議，並指考慮到目前新冠肺炎疫情全球持續，雖然最新一輪封鎖政策雖然也影響到原油市場，但其嚴重程度不如之前那麼大。

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