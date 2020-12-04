美股屢創新高　12月出現「耶誕行情」機會多大？

雖然今年新冠肺炎疫情對全球帶來衝擊，但危機背後卻存在機會，美國股市經歷3月暴跌後穩步回升並再創新高。來到2020年最後一個月份，股市表現會否出現「耶誕行情」，一直漲到明年1月初？

外媒報道，顧問公司ML Newton Advisors總裁兼創辦人Mark Newton預期，美股目前走到三岔口，接下來的表現有3種可能性。

第一種可能性是延續創新高的升勢，即包括ValueLine綜合指數、紐約證交所綜合指數、標普500指數、納指等主要基準指數，全部都升超今年2月時的高峰。至於俗稱「恐慌指數」的VIX指數則跌穿8月時的低位。他預期在這種情況下，美股未來2至3周將強勁上漲，全月表現做好。

第二種可能性是股市「溫和回調」，美匯指數扭轉弱勢。在這種情況下，Newton預期標指將守穩3,585點，之後在12月中升至3,720點。

第三種可能性是美股回吐升勢，標指接連跌破3,585點和3,540點，但他指出，以目前市場動能和樂觀氛圍來看，大市急回的可能性最小。

標指在12月首兩個交易日均創收市新高，至周四(3日)稍為回落，收報3,666點，跌2點，全月累計暫升約1.2%。

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