美股收市：道指升幅縮至85點　納指破頂

消息稱輝瑞藥廠將今年新冠肺炎疫苗產量減半，拖累美國股市周四(3日)尾市轉弱，3大指數收報個別發展，當中以科技股為主的納指仍創收市新高。

道指最多曾升227點，高見30,110點，但尾市升幅回順，收報29,969點，升85點或0.29%；標指收報3,666點，跌2點或0.06%，結束連續兩日創新高的勢頭；納指收報12,377點，升27點或0.23%，創收市新高。

大型科技股普遍受壓，蘋果公司收跌0.11%至122.94美元；Facebook收跌1.97%；亞馬遜和Netflix分別收跌0.52%、1.16%。

外媒引述消息稱，在發現早期生產的原材料不符合標準後，輝瑞預計今年新冠肺炎的發運劑量將較原計劃減少一半。輝瑞股價周四急跌1.74%，收報40.09美元。

鑑於冬季疫情形勢嚴峻，美國國會眾議院議長佩洛西與參議院民主黨派領袖舒默發表聯合聲明，稱他們支持國會參議院兩黨部分議員提出的9,080億美元刺激措施提議，儘管該提議規模遠小於民主黨議員此前要求的2萬億美元規模。

然而，市場幾個月來一直在期待刺激方案的出爐，許多經濟學家已將進一步的財政刺激措施的預期納入其對美國經濟活動的基本展望中。一些分析師認為，這使未來美股沒有甚麼上漲空間，除非最終立法的規模與範圍比目前預期大得多。

Blue Line Futures總裁Bill Baruch表示，認為會達成協議，但問題在於市場已經將其納入預期了，現在股市阻力最小的路徑就是向上。高盛指美國年底前達成刺激方案的機會上升，預期可達成規模7,000億美元的方案。

美國新申領失業救濟人數三周來首次下降，令人燃起些許希望。美國上周新申領失業救濟人數減少7.5萬人，至71.2萬人，少過市場預期的77.5萬人；前周止持續申領人數減少56.9萬人，至552萬人，亦少過市場預期的580萬人。

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