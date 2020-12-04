致富：特朗普任期倒數　中國股市何去何從

美國總統特朗普任期將於下月20日屆滿，但他對打擊中國企業的攻勢從未停止，從11月初至今，已有近100間中國企業被列入「與軍事活動有聯繫」的企業清單。有評論更認為，特朗普打擊中國企業的攻勢轉趨激烈，目的是要令下一屆政府對中國的政策難以轉向。面對美國對中國態度如此強硬，投資者應否再加碼投資中國股票呢？

致富財富管理部總經理張德明表示，特朗普未能在總統大選上勝出，很大原因是新冠肺炎疫情在美國本土失控，特本人因此把責任歸咎於中國，而近幾周已很清楚看到他制裁中國的行動已進一步升級。

不少人認為美國過往的行政措施，可以靠新一任總統把它一一廢除。不過，拜登接任總統後，如果大幅度取消上屆政府的政策，將會激起特朗普追隨者的怨氣；其次若他一上台，政策便一面倒傾向中國，美國社會的撕裂將較現時更嚴重，故張德明相信美國對華的強硬態度將維持一段時間。

他又認為，在過往大半年，中國控制疫情的能力明顯優於歐美，有利資金流入A股，再加上內地「雙循環」政策清晰，鼓勵本土消費來谷內需，而且短期內國內人民亦暫難到海外旅遊，只能留在內地消費，都有利內需增長。如再加上疫苗能夠普及使用，將加強內地人的消費信心。

投資基金的人士如看好中國經濟前景，張氏建議可加碼買入亞洲區及大中華區為主的股票基金，減持歐美基金。至於保守的基金投資者，可選購亞洲區內具有投資評級的美元債券基金，這些基金的年度化派息率達3至4厘，而較為進取且追求固定收益的，亞洲區美元債券基金亦可考慮，其年度化派息率有6至9厘。不過他提醒，投資者須留意自己的投資目標和風險承受能力去選擇基金。

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