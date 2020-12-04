美金融監管小組警告：潛在破產浪潮恐衝擊小型銀行

由美國財政部領導的金融穩定監督委員會(FSOC)周四(3日)發表年度報告，警告新冠肺炎疫情加劇金融風險，稱潛在的破產浪潮及商業地產市場的崩潰，可能對美國小型銀行構成沉重壓力。

該報告以今年3月短期融資市場的動盪作為例子，敦促監管機構保持警惕，因為金融風險可能會突然加劇。

FSOC提到的主要金融風險包括創紀錄高位的企業債務，其中自3月以來遭評級機構降級的非金融債務已經接近2萬億美元；愈來愈多企業申請破產恐對法院系統帶來，令企業更難重組債務而陷入清算危機。

該報告還警告說，包括貨幣市場基金在內的短期批發融資市場存在「潛在的重大結構性漏洞」，因為該些市場在3月出現嚴重動盪而需要政府干預。

另外，FSOC認為大型銀行相對更有能力度過疫情危機，但仍建議監管機構需確保大型銀行保持足夠的資本和流動性。

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