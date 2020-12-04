美國防部將中芯國際及中海油列入黑名單

除上述兩家企業之外，美國國防部周四還將中國建設科技(China Construction Technology)，以及中國國際工程諮詢(China International Engineering Consulting)列入黑名單。

倘若中資企業遭美方列入黑名單，美國公司將難向該些企業出口技術，相關合作亦面臨終止。值得留意的是，特朗普在11月較早時已簽署行政命令，禁止美國對軍方擁有或控制的中國公司進行投資。

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