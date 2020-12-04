移卡折讓配股兼股東配股套現 股價曾挫逾10%
2020年12月04日 07:07
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移卡(09923)公布，以先舊後新方式配售約2,079.5萬股，另股東Longwood Capital Investment Limited擬配售悉數減持約380.49萬股，每股配售價同為37.88元，較上日收市價41.55元折讓8.83%；集資7.877億元，淨額7.78億元，而股東套現約1.44億元。
該股股價最多下挫逾10%，低見37.3元，跌穿配股價；配股上板，暫時成交超過10億元。
公司所得淨額中，約1.945億元用作發展及提升公司的營銷服務；約1.945億元用作投資與公司當前業務高度互補的新業務；約1.167億元用作招聘科技賦能商業服務的業務專員及產品經理；約1.167億元用作與高度互補的業務服務供應商(包括廣告平台及SaaS開發商)建立戰略聯盟或對其進行投資或收購；約1.556億元用作營運資金及一般公司用途。
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