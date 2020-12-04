移卡折讓配股兼股東配股套現　股價曾挫逾10%

該股股價最多下挫逾10%，低見37.3元，跌穿配股價；配股上板，暫時成交超過10億元。

公司所得淨額中，約1.945億元用作發展及提升公司的營銷服務；約1.945億元用作投資與公司當前業務高度互補的新業務；約1.167億元用作招聘科技賦能商業服務的業務專員及產品經理；約1.167億元用作與高度互補的業務服務供應商(包括廣告平台及SaaS開發商)建立戰略聯盟或對其進行投資或收購；約1.556億元用作營運資金及一般公司用途。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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